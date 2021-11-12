Бундестаг відповів на заявку України із сертифікації "Північного потоку-2"

У Бундестазі заявили, що НАК "Нафтогаз України" не має права втручатися у справи ЄС та Німеччини, які стосуються постачання газу. Як розповів керівник енергетичного комітету Клаус Ернст, заявка держкомпанії на залучення до сертифікації "Північного потоку-2" має на меті не допустити запуск трубопроводу, повідомляє Обозреватель.

"Нафтогаз" та "Оператор ГТС України" подали заявки на участь у сертифікації "Північного потоку-2" у жовтні.

У Німеччині мають ухвалити рішення щодо участі "Оператора ГТС України" у процесі сертифікації "Північного потоку-2" вже цього тижня. Крім цього, у процесі братиме участь польська нафтогазова держкомпанія PGNiG. Вона не матиме права вето, але зможе навести свої аргументи під час процедури.

Українські компанії разом із польською PGNiG мають спільну позицію у питанні можливого запуску російського трубопроводу та виступають проти нього. Проєкт загрожує національній безпеці України, а також руйнує європейську енергоархітектуру та намагається обійти правила ЄС.

"Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси "Оператора ГТС України", що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора. "Північний потік-2" не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці поставок газу до Європи" , – заявив гендиректор "ГДТСУ" Сергій Макогон.

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