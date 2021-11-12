Бундестаг відповів на заявку України із сертифікації "Північного потоку-2"
У Бундестазі заявили, що НАК "Нафтогаз України" не має права втручатися у справи ЄС та Німеччини, які стосуються постачання газу. Як розповів керівник енергетичного комітету Клаус Ернст, заявка держкомпанії на залучення до сертифікації "Північного потоку-2" має на меті не допустити запуск трубопроводу, повідомляє Обозреватель.
"Нафтогаз" та "Оператор ГТС України" подали заявки на участь у сертифікації "Північного потоку-2" у жовтні.
У Німеччині мають ухвалити рішення щодо участі "Оператора ГТС України" у процесі сертифікації "Північного потоку-2" вже цього тижня. Крім цього, у процесі братиме участь польська нафтогазова держкомпанія PGNiG. Вона не матиме права вето, але зможе навести свої аргументи під час процедури.
Українські компанії разом із польською PGNiG мають спільну позицію у питанні можливого запуску російського трубопроводу та виступають проти нього. Проєкт загрожує національній безпеці України, а також руйнує європейську енергоархітектуру та намагається обійти правила ЄС.
"Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси "Оператора ГТС України", що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора. "Північний потік-2" не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці поставок газу до Європи", – заявив гендиректор "ГДТСУ" Сергій Макогон.
Чого вимагають у ЄС від "СП-2"?
- Оператор "Північного потоку-2" має бути повністю відокремлений і незалежний від компанії "Газпром";
- Правила доступу третьої сторони, недискримінаційні, прозорі тарифи повинні застосовуватися до всього трубопроводу від його кінцевої точки в Лубміні (ФРН) до вихідної точки в Усть-Лузі (РФ);
- ГТС України має бути відкритою для використання третіми сторонами на кордоні з РФ;
- 50% потужностей мають резервуватись для альтернативних постачальників.