Данілов відреагував на статтю Bloomberg про ризики вторгнення РФ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що у статті Bloomberg про імовірний повномасштабний наступ Росії немає ніякої новини, повідомляє УНІАН.

Він зауважив, що Україна вже вісім років перебуває у стані війни з Росією, тому наміри РФ їй відомі.

"Вони хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте – це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідувальні співтовариства спілкуються. Жодної новини для нас тут немає" , – сказав він.

Секретар РНБО вкотре наголосив, що концентрації військ Росії безпосередньо на кордоні з Україною немає, проте допустив, не уточнивши, що вона може відбуватися в інших місцях.

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, у якій ішлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну.

В агентстві зазначили, що у колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішніми переміщеннями російських військ в бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада у західних ЗМІ почалась з’являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

У Міноборони України інформацію заперечували.