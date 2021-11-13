Гороскоп на 13 листопада: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 13 листопада 2021 року всім знакам Зодіаку радить остерігатися обману і помилок. Енергетика дня дуже темна і небезпечна. Тому потрібно бути максимально стриманим і обережним, повідомляє УНІАН.

Дев'ятий місячний день і Місяць у знаку Риби відповідають за мрійливість і зміцнення здоров'я. Це відмінний час для аналізу тих подій, що відбулися протягом минулого місяця. Потрібно взяти до уваги свої помилки, зробити висновки і почати рухатися далі – але поки тільки подумки. А ось із активними діями зараз краще пригальмувати.

При цьому подумки багато і раді б сьогодні "кинутися в атаку" – але їм банально не вистачить фізичних сил дістатися до переможного кінця. Кращий варіант - розслабитися і відпочити.

Овен

Сьогодні Овну буде складно стримати обіцянки, що той дає сам собі: наприклад, раніше встати і багато чого встигнути. Краще розслабитися і відпочити. А виправдатися перед своєю совістю можна словами: "Мені так зірки порадили".

Телець

Когнітивні функції в представників знака сьогодні на висоті. Тому можна сміливо братися за вирішення будь-якого інтелектуального завдання - від кросвордів до складного робочого проекту. Саме зараз вдасться все правильно розпланувати і розподілити всі ролі.

Близнюки

Робота сьогодні йде метушливо та малоефективно, а головне – зовсім не в тому темпі, що замислювався. Для реалізації навіть елементарних завдань доводиться докладати вдвічі більше сил, ніж зазвичай. З цим потрібно просто по-філософськи змиритися.

Рак

Сьогодні Раків буде дратувати чужа повільність. Може навіть до нервового зриву дійти.

Нерви варто поберегти (і свої, і чужі) – і трохи сповільнитися самому.

Лев

Сьогодні успіх Лева залежить від його настрою: на позитиві він здатний згорнути гори, а ось занепадницький настрій поставить хрест на всіх його починаннях.

Діва

Відмінний час, щоб виспатися і відмінно повалятися в ліжку. Чим більше Діва цього дня буде балувати себе приємним відпочинком - тим краще. Тим більше що сили Діві скоро знадобляться.

Терези

Сьогодні варто заощадити і сили, і гроші. Грошові авантюри загрожують обернутися серйозними фінансовими втратами, а надто активний підхід до справ – перевтомою і навіть проблемами зі здоров'ям.

Скорпіон

Не бійтеся бути щедрим, закликає гороскоп на сьогодні: Скорпіон зараз не тринькає гроші, а вкладається в своє майбутнє. Всі нинішні витрати скоро окупляться.

Стрілець

Сьогодні краще не чіпати те, що і так працює. Взагалі найкраще проведення часу цього дня - відійти і нікому не заважати, з боку спостерігаючи, як твої питання вирішуються самі собою.

Козеріг

Далеко не все сьогодні виходить так, як замислювалося. Багато що, навпаки, йде косо й криво.

Тому на сьогодні гороскоп радить представникам знака Козеріг проявити терпіння, неквапливість, а в спілкуванні з оточуючими – ще й делікатність.

Водолій

Сьогодні представникам знака особливо важливо пам'ятати про помірність у всьому – від харчування до прояву емоцій. Інакше нестриманість, виявлена в цю місячну добу, загрожує незабаром обернутися істотними проблемами.

Риби

Риб буде розпирати від внутрішньої енергії. Ось тільки, якщо дати тій волю, то результати можуть бути аж ніяк не на користь представників знака. Тому перш ніж хапатися за будь-яку справу – варто спочатку чітко визначитися, на який результат вони розраховують. І чи потрібно їм це взагалі.