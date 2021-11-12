Сьогодні, 12 листопада, відбувся аукціон із продажу майнового комплексу держпідприємства "Електронмаш" (Київ) у рамках малої приватизації. Вартість заводу зросла зі стартових 66,7 млн. грн. до 970 млн. грн, повідомляє UBR.

Загальна кількість учасників аукціону – 22. Вони протягом кількох годин робили ставки в режимі онлайн.

"Я вітаю всіх із черговим успішним аукціоном. Сьогодні занедбаний державний актив отримав свого нового власника, який має забезпечити виконання соціальних умов, виплату боргів цього підприємства, заробітних плат" , - прокоментував голова Фонду держмайна Дмитро Сенніченко під час онлайн-трансляції.

ФДМ виставив підприємство на продаж наприкінці жовтня 2021-го. Загальна площа об'єкту – понад 100 тис. кв. м. До його складу входять 37 одиниць нерухомого майна, 3 земельні ділянки та 7 переданих в оренду об'єктів.

Все майно, розташоване по Кільцевій дорозі у Києві, а також база відпочинку в Чернігівській області, знаходиться в напівзруйнованому стані, підприємство має понад 13 млн грн боргів. Найціннішим активом заводу називають земельну ділянку біля Окружної дороги у Києві площею 13,76 га. На ній розташовано понад 107 тис. кв. м будівель.

Згідно з умовами приватизації, новий власник зобов'язаний виплатити борги із зарплат і зберегти робочі місця для 139 співробітників підприємства.

"Електронмаш" засновано у 1965 році на базі Київського заводу керуючих та обчислювальних машин. Був провідним підприємством з виготовлення електронно-обчислювальних машин у СРСР, на заводі розробили та випустили перший персональний комп'ютер. Але з кінця 1990-х років "Електронмаш" припинив виробництво.

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів

Легендарний завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн. Ціна під час торгів злетіла у 15 разів