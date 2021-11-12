Українця оштрафували на 17 тисяч за те, що ходив вулицею без документів

На Сумщині суд зобов'язав українця сплатити 17 тис. грн штрафу за порушення карантину – він перебував на вулиці без документів, що підтверджують особу. Ще 454 грн він має сплатити у якості судового збору, повідомляє Обозреватель.

За інформацією юридичної компанії "Дорожній адвокат", до чоловіка на вулиці підійшли поліцейські та попросили пред'явити документи. Їх у нього не виявилося, тож правоохоронці виписали протокол та направили його до суду.

Суддя вказав, що за постановою Кабміну, до 31 грудня 2021 року на всій території України діють карантинні обмеження. За ними, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, забороняється.

Тому чоловіка визнали винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) – порушення правил карантину людей. Як покарання його зобов'язали заплатити 17 тис. грн штрафу і ще 454 грн як судовий збір.