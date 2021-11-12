Російські бізнесмени планували придбати monobank за понад $1 млрд.

Міжнародний консорціум на чолі з LetterOne, що належить російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Герману Хану, планував придбати віртуальний monobank за понад $1 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Були інтенсивні переговори. Наша сторона ще не готова до транзакції. Це був інтерес, який призвів до наших роздумів. Але наша готовність була недостатньою" , - повідомив голова наглядової ради Універсал Банку, за банківською ліцензією якої працює monobank, Сергій Попенко виданню Forbes.

monobank заснували у січні 2017 року колишні топ-менеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. До жовтня-2017 банк випустив першу тисячу кредитних карток, у лютому 2018 року почав залучати гривневі депозити.

Кількість клієнтів monobank у листопаді 2021 року збільшилася до 4,4 млн осіб.

Михайло Фрідман (32,8632%) та Герман Хан (20,9659%) опосередковано є найбільшими акціонерами українського Альфа Банку.