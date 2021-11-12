Україна готова допомогти Польщі у ситуації з мігрантами

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський обговорив зі своїм польським колегою Маріушем Камінським ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні. Монастирський запевнив, що українська сторона готова допомогти Польщі, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи" , - сказав глава українського міністерства.

Глави МВС вирішили, що вже завтра на ділянці кордону України та Польщі почне працювати координаційна група з офіцерів-прикордонників на бійців Національної гвардії, яка обмінюватиметься досвідом реагування на мігрантів. Міністри також домовилися щотижня проводити наради в телефонному режимі.

"Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у розв’язанні нинішньої ситуації" , - зазначив Монастирський.

Крім того, український міністр запропонував провести зустріч Люблінського трикутника на рівні очільників МВС та МЗС, щоб скоординувати протидію Росії та Білорусі.