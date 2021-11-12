США вивчають важелі впливу на Білорусь

Адміністрація США розглядає, які інструменти може застосувати для впливу на владу Білорусі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже стурбовані спробами Білорусі використати імміграцію як політичний інструмент. Не будемо заздалегідь повідомляти про те, чи можливі санкції. Ми розглядаємо низку наявних у нас інструментів (для впливу на Мінськ)", - сказав глава держдепа Ентоні Блінкен на прес-конференції у Вашингтоні. .

Блінкен пояснив, що США готові реагувати не лише на ситуацію з мігрантами, що скупчилися на кордоні Білорусі з ЄС, але й на інші проблеми - зокрема, на дії Мінська, які, на думку Вашингтона, пригнічують білоруську демократію.