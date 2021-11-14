Лікар розповіла, як правильно сидіти на палеодієті

Палеодієта - це не дієта, тобто це харчування не для короткочасного слідування з лікувальною метою, а харчування для lifestyle, способу життя, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram. Вона перерахувала, кому не можна на ній сидіти, а кому варто на ній залишатися на постійній основі.

На цій дієті упор - зовсім не на м'ясі (фото: pexels.com)

Уявіть нашого предка на зорі людства, коли він жив у печері, бігав за мамонтами і їв, що знайде. Тоді ще не було землеробства і скотарства - і людина жила полюванням і збиральництвом. Таким чином не складно уявити раціон того часу.

Що їсти на палеодієті

Риба, м'ясо, птиця, морепродукти

Яйце

Овочі, трави, зелень

Гриби

Ягоди і фрукти

Насіння і горіхи

Як бачите, тут немає круп, хоча мають на увазі, що дика людина жувала зернові, але хліб з них не робивла. Дикі види зернових вживалися дуже обмежено, як насіння, а не як борошно.

Молока і молочних продуктів не було, проте... у сучасній адаптації ми все ж залишаємо вершкове масло і масло дхі, а також рідко - тверді сири і ще рідше сир.

Палеодієта - це не "що? їсти тільки одне м'ясо?". Тут акцент - на овочі, горіхи, насіння, гриби, сезонні місцеві фрукти і ягоди, яйця і нормальне споживання тваринного білка (не менше 0,8 г / кг / добу), тому що м'ясо ще потрібно було зловити - і не завжди це закінчувалося успіхом.⠀

Хоча я сказала, що даного стилю харчування можна дотримуватися довго, але в нашому світі часом неможливо втриматися від спокуси, тому зрідка побалуватися десертом і іншою "заборонкою", не забороняється. Зрідка - це 1-2 рази на місяць.

Кому не підходить палеодієта

Такий тип харчування підходить всім здоровим людям, які хочуть такими залишатися і надалі. Обмеження ж стосуються тих, хто має проблеми зі здоров'ям: загальне виснаження організму, субклінічна надниркова недостатність, важкі соматичні стани, дефіцит маси тіла. Людина не зможе жити без великої кількості вуглеводів.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, чи підходить вам цей тип харчування.