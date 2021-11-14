Лікар розповіла, як правильно сидіти на палеодієті
Палеодієта - це не дієта, тобто це харчування не для короткочасного слідування з лікувальною метою, а харчування для lifestyle, способу життя, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram. Вона перерахувала, кому не можна на ній сидіти, а кому варто на ній залишатися на постійній основі.
Уявіть нашого предка на зорі людства, коли він жив у печері, бігав за мамонтами і їв, що знайде. Тоді ще не було землеробства і скотарства - і людина жила полюванням і збиральництвом. Таким чином не складно уявити раціон того часу.
Що їсти на палеодієті
- Риба, м'ясо, птиця, морепродукти
- Яйце
- Овочі, трави, зелень
- Гриби
- Ягоди і фрукти
- Насіння і горіхи
Як бачите, тут немає круп, хоча мають на увазі, що дика людина жувала зернові, але хліб з них не робивла. Дикі види зернових вживалися дуже обмежено, як насіння, а не як борошно.
Молока і молочних продуктів не було, проте... у сучасній адаптації ми все ж залишаємо вершкове масло і масло дхі, а також рідко - тверді сири і ще рідше сир.
Палеодієта - це не "що? їсти тільки одне м'ясо?". Тут акцент - на овочі, горіхи, насіння, гриби, сезонні місцеві фрукти і ягоди, яйця і нормальне споживання тваринного білка (не менше 0,8 г / кг / добу), тому що м'ясо ще потрібно було зловити - і не завжди це закінчувалося успіхом.⠀
Хоча я сказала, що даного стилю харчування можна дотримуватися довго, але в нашому світі часом неможливо втриматися від спокуси, тому зрідка побалуватися десертом і іншою "заборонкою", не забороняється. Зрідка - це 1-2 рази на місяць.
Кому не підходить палеодієта
Такий тип харчування підходить всім здоровим людям, які хочуть такими залишатися і надалі. Обмеження ж стосуються тих, хто має проблеми зі здоров'ям: загальне виснаження організму, субклінічна надниркова недостатність, важкі соматичні стани, дефіцит маси тіла. Людина не зможе жити без великої кількості вуглеводів.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, чи підходить вам цей тип харчування.