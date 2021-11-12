І знову похолодання: прогноз погоди на вихідні 13-14 листопада

На вихідних у більшості регіонів України спостерігатиметься деяке зниження денної температури повітря. Уночі, навпаки, у деяких областях спочатку навіть потеплішає до 5°С. Опадів так само не очікується – по всій країні буде суха та сонячна погода.

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Отже, у суботу, 13 листопада, у всіх східних, а також у більшості південних, західних та центральних областей очікується близько 6-10°С удень та від 0°С на заході до 5°С на півдні вночі. У Херсонській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях буде тепліше – там обіцяють 9-11°С удень, але від -5°С на заході до 3°С на півдні вночі. Найбільш прохолодно буде в Київській, а також у північних областях – усього 4-7°С удень та від -1°С до 3°С уночі. І найтеплішим буде Крим - там обіцяють цілих 11-13°С удень і 3-5 ° С уночі.

Опадів 13 листопада все ще не очікується. По всій країні буде сухо та хмарно з проясненнями. Середня швидкість вітру країною – 7-14 км/год, на Луганщині до 18 км/год. Найбільший вітер очікується на заході – близько 11-18 км/год у середньому. Найменш вітряно буде в Криму – 4-11 км/год у середньому, місцями до 14 км/год.

У неділю, 12 листопада, у Полтавській, а також у всіх північних та східних областях очікується близько 4-7°С удень та від -3°С до 3°С уночі. В інших центральних, а також у більшості західних і в усіх південних областях буде трохи тепліше - 6-10°С удень і від -4°С на заході до 6°С на півдні вночі. Найбільш тепло буде на Закарпатті та в Криму – 9-11°С удень та від 0°С до 4°С відповідно вночі.

Опадів 14 листопада також не очікується. Погода буде такою ж сухою та хмарною з проясненнями. Середня швидкість вітру країною очікується на рівні 4-11 км/год, на заході місцями до 18 км/год. У центрі та на півдні країни буде найбільш вітряно – близько 7-14 км/год у середньому, на Одещині також до 18 км/год максимум.

Укргідрометцентр попереджає, що 13 листопада вночі та вранці в Україні можливий туман. Видимість на дорогах буде в межах 200-500 м (рівень небезпеки – жовтий).

У столиці України, Києві, 13-14 листопада очікується температура повітря від 1°С до 6°С протягом дня, вітер близько 7-14 км/год, туман у суботу і, можливо, невеликий дощ у неділю.