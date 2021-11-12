Великобританія відправила солдатів на польсько-білоруський кордон
Британія ухвалила рішення направити війсковослужбовців до польсько-білоруського кордону через міграційну кризу. Вони надаватимуть допомогу прикордонникам Польщі, повідомляє Обозреватель.
Йдеться про невелику групу армійців Збройних сил Британії.
У відомстві наголосили: Британія та Польща мають довгу історію дружби. Таке рішення було схвалено владою країни після угоди з урядом Польщі.
"Невелику групу військовослужбовців збройних сил Великобританії було розгорнуто після угоди з польським урядом, щоб вивчити, як ми можемо надати інженерну підтримку для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю", – йдеться у повідомленні пресслужби.
Водночас Північноатлантичний альянс також виступив із заявою, у якій закликав Білорусь не створювати штучну міграційну кризу на кордонах, спрямовану проти Литви, Латвії та Польщі.
Там зазначили, що пильнуватимуть ймовірні провокації з боку Білорусі та ризики ескалації конфлікту, а також закликали країну дотримуватися норм міжнародного права та поважати основні свободи людини.