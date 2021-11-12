В окупованій Макіївці вбили ув'язненого бойовика

У колонії окупованій Макіївці від ножових поранень помер українець Руслан Макарець. Близько року він служив у бойовиків, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Отримала шокуючу звістку про смерть нашого співгромадянина, 37-річного Руслана Макарця в Макіївській виправній колонії №32, розташованій на тимчасово окупованій території Донецької області. Смерть Руслана Макарця настала в результаті нанесення йому ножових поранень" , - написала український омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Він був затриманий у 2019 році в окупованій Горлівці, після чого його засудили до 13 років позбавлення волі за нібито шпигунство на користь українських спецслужб.

Денісова закликала главу місії Червоного Хреста в Україні Флоранса Жіллетта відвідати колонію, в якій загинув Макарець і перевірити обставини його смерті, а також стан дотримання прав інших утримуваних осіб.

За інформацією "Ґрати", житель Горлівки Макарець з лютого 2017-го по травень 2018 року служив у окупантів водієм в інженерно-Саперній роті однієї з військових частин "ДНР". Після закінчення служби він поїхав до Бахмута, який знаходиться під контролем української влади. В українській поліції Макарець домовився про участь у Програмі" На тебе чекають вдома", яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних формувань за умови добровільної здачі, сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах.

Потім він спробував повернутися на окуповану територію до рідних. При В'ЇЗДІ на КПП в Горлівці він був затриманий співробітниками окупаційного "міністерства держбезпеки".