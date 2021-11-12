Глава ВООЗ засудив бустерну вакцинацію і щеплення дітей

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус засудив широке застосування бустерних доз і щеплення дітей від коронавірусу. Він підкреслив, що в країнах з низькими доходами люди все ще чекають перший укол вакцини, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Кожен день у світі застосовується в шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів (від коронавірусу - ред.) в країнах з низькими доходами. Це скандал, який повинен бути припинений" , - сказав він.

Гебрейесус підкреслив, що немає сенсу вводити бустерні дози здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, літні люди та інші групи підвищеного ризику все ще чекають своєї першої дози.

За його словами, додаткові дози вакцини від коронавірусу потрібні людям з ослабленим імунітетом.

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні у світі дві країни досі не почали вакцинацію від коронавірусу - Еритрея і Північна Корея