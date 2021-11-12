У Румунії знайдено мертвим українського боцмана

У Румунії знайдений мертвим боцман, який наприкінці жовтня в порту міста Рені Одеської області впав у річку Дунай з борту судна Right Step, повідомляє УНІАН.

"За моїми даними, моряк, що зник з судна Right Step в Рені, знайдений румунськими правоохоронцями в районі міста Тулча. На жаль, повернеться в Україну він вже в цинку (в труні – УНІАН)" , - сказав морський юрист Микола Гольбін, пославшись на джерело інформації в Румунії.

Він пояснив, що в Дунаї дуже сильна течія, яка і стала причиною того, що співробітники ДСНС не знайшли тіло на території України. За даними Гольбіна, моряк, 1965 р. н., - одесит. Про те, що трапилося, вже повідомлені українські дипломати..