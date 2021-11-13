Лікар попередила, про що може говорити тяга до солодкого

Не можете жити без солодкого, але мрієте від нього відмовитися? Якщо готові, ситуацію можна поміняти. Головне - дати собі час і працювати поетапно, без жорстких рамок, щоб організм звикав поступово, повідомляє РБК-Україна.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, що часом тяга до солодощів говорить про дисбаланс у організмі. Вона порадила, як відмовитися від цукру без особливих зусиль і про що може сигналізуватися тяга до солодкого.

Які продукти допоможуть послабити тягу до солодощів

Цільні білково-жирові продукти з порцією некрохмалистих овочів або зелені на сніданок насичують і дозволяють обійтися без перекусів, для яких частенько і купуються солодощі.

2/3 тарілки повинні займати овочі, 1/3 - цільні жирні продукти і білок.

Некрохмалисті - це овочі, які ростуть над землею. З коренеплодів можна ті, які їдять сирими: морква, ріпу, топінамбур. Будь-яка свіжа листова зелень дуже вітається.

Але якщо раніше ви обходилися на сніданок чашкою кави або порцією мюслі, переходьте на велику кількість насичених жирів поступово.

Після сніданку можна десерт на вибір: 1 фрукт, жменю ягід, 2 часточки гіркого шоколаду. Перевагу віддавайте фруктам з низьким вмістом фруктози і ягодам, зростаючим на землі.

Ваша мета - насититися і забути про їжу на 3-4 години.

Контролюйте вуглеводи на вечерю. Приберіть цукерки, цукор, сухофрукти, солодкі напої. Скоротіть кількість складних вуглеводів: крохмалистих овочів, бобових, злаків.

Приклад ідеальної вечері: салат з некрохмалистих овочів з масляною заправкою і запечена риба.

Якщо такий варіант призведе до того, що вам буде важко заснути або ви будете прокидатися вночі, поверніть трохи корисних вуглеводів (некрохмалисті овочі, пара ложок гречки).

Притупити відчуття голоду у вечірній час можна за допомогою 1 ч. л. олії: вершкової, кокосової. Її потрібно просто розсмоктати в роті.

Якщо немає непереносимості, замочіть з вечора 15-20 горішків і їжте по 2-3 штучки, коли вам захочеться перекусити між прийомами їжі.

Горіхи містять жир, білок і клітковину.

Бразильський горіх - 67% жиру Волоський горіх - 64% жиру Кедрові горіхи - 60% жиру Мигдаль - 50% жиру

Фісташки і кешью менш кращі, тому що в них мало жирів, а вуглеводів більше ніж в інших.

Тяга до тортиків часто говорить про субклінічну дисфункцію надниркових залоз. А значить, вам показані будь-які антистресзаходи і релакс.

А значить, вам показані будь-які антистресзаходи і релакс. Низький рівень хрому сприяє тязі до солодкого. Якщо дефіцит підтверджений лабораторно, тут допоможуть нутрицевтики.

А ще складіть список справ, які приносять вам задоволення, крім вживання їжі і алкоголю. Коли захочеться поїсти або випити, загляньте в нього.