Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю спокійна торгівля на міжбанківському валютному ринку в першій половині дня змінилася різким зльотом котирувань безготівкового долара в другій.

За інформацією, отриманою порталом «Курс України» від працівників держказначейства кількох великих банків, в районі обідньої перерви з покупками валюти несподівано вийшли структури, близькі до найбільшого українського олігарха Ріната Ахметова. Обсяг заявок, поданих ними, не перевищував 25-30 млн. доларів, проте основна маса продавців валюти на той час уже пішла з ринку. В результаті виник перекіс у бік попиту, на який відразу відреагували спекулянти. Вони почали завищувати цінники на продаж, змушуючи покупців також піднімати ціну заявок за ними. Національний банк у другій половині дня на ринку не з'явився, дозволивши долару зрости.

Закрили торги п'ятниці на 15 копійок на купівлі та на 14 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,07/26,13 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вужче, ніж учора: спред на відкритті склав 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 26,0901 гривень пройшла о 9:41. На старті продавців було більше, ніж покупців, тож котирування розпочали зниження. О 10.15 на ринку з'явився Національний банк; замість того, щоб збирати заявки від продавців, він виставив ордер на покупку на рівні 26,08 гривень, взяв за цією ціною 5 млн. доларів – і пішов. Приблизно до 12:00-12:10 йшла спокійна торгівля в діапазоні 26,09-26,12 гривень, проте незадовго до обідньої перерви на ринок почали виходити великі покупці, які представляють компанії т.зв. "зеленої енергетики". Весь обід угоди йшли в районі 26,13-26,17 гривень, а після обіду, коли продавців залишилося мало, котирування рушили вгору і піднялися вище за рівень 26,20 гривень. До закриття торгів вони досягли денних піків.

Котирування закриття – 26,25/26,27 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс більш ніж у 2 рази порівняно з четвергом і склав 230,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,0987 гривень.

Офіційний курс долара на 15 листопада встановлено на позначці 26,1107 гривень за долар, зростання на 0,85 копійки.

Офіційний курс євро на 15 листопада встановлено на позначці 29,9007 гривень за євро, зниження на 1,37 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в п'ятницю різко подорожчав за зростанням безготівкового долара на міжбанку. Зранку його продавали по 26,15-26,16 гривень; на обід цінники піднялися до 26,22-26,25 гривень, а ввечері навіть великі оптовики продавали долар не дешевше 26,29-26,30 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1444 долара. Сьогодні євро продовжив падіння, яке почалося в середу після публікації даних про інфляцію в США, яка зросла до максимального за останні 30 років рівня, і встановив новий річний мінімум – 1,1431 долар. Ціна готівкового євро сьогодні встигла спочатку впасти, а потім вирости: вранці євро продавали по 29,98-30,00 гривень, до початку обідньої перерви він подешевшав до 29,89-29,90 гривень, а вже після обіду знову пішов у зріст надвечір піднявся понад 30,00 гривень.

Російський рубль сьогодні показав найгіршу динаміку за останні два тижні: з ранкових 71,40-71,60 він надвечір опустився до 73,20 рублів за долар. Станом на 19:00 карбованець торгується у вузькому діапазоні 73,10-73,20 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні подешевшав на 2 копійки - з 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.