Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня
У п'ятницю спокійна торгівля на міжбанківському валютному ринку в першій половині дня змінилася різким зльотом котирувань безготівкового долара в другій.
За інформацією, отриманою порталом «Курс України» від працівників держказначейства кількох великих банків, в районі обідньої перерви з покупками валюти несподівано вийшли структури, близькі до найбільшого українського олігарха Ріната Ахметова. Обсяг заявок, поданих ними, не перевищував 25-30 млн. доларів, проте основна маса продавців валюти на той час уже пішла з ринку. В результаті виник перекіс у бік попиту, на який відразу відреагували спекулянти. Вони почали завищувати цінники на продаж, змушуючи покупців також піднімати ціну заявок за ними. Національний банк у другій половині дня на ринку не з'явився, дозволивши долару зрости.
Закрили торги п'ятниці на 15 копійок на купівлі та на 14 копійок на продажу вище, ніж у четвер.
Хід торгів
Стартові котирування – 26,07/26,13 (купівля/продаж).
Торги п'ятниці відкрилися вужче, ніж учора: спред на відкритті склав 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 26,0901 гривень пройшла о 9:41. На старті продавців було більше, ніж покупців, тож котирування розпочали зниження. О 10.15 на ринку з'явився Національний банк; замість того, щоб збирати заявки від продавців, він виставив ордер на покупку на рівні 26,08 гривень, взяв за цією ціною 5 млн. доларів – і пішов. Приблизно до 12:00-12:10 йшла спокійна торгівля в діапазоні 26,09-26,12 гривень, проте незадовго до обідньої перерви на ринок почали виходити великі покупці, які представляють компанії т.зв. "зеленої енергетики". Весь обід угоди йшли в районі 26,13-26,17 гривень, а після обіду, коли продавців залишилося мало, котирування рушили вгору і піднялися вище за рівень 26,20 гривень. До закриття торгів вони досягли денних піків.
Котирування закриття – 26,25/26,27 (купівля/продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс більш ніж у 2 рази порівняно з четвергом і склав 230,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,0987 гривень.
- Офіційний курс долара на 15 листопада встановлено на позначці 26,1107 гривень за долар, зростання на 0,85 копійки.
- Офіційний курс євро на 15 листопада встановлено на позначці 29,9007 гривень за євро, зниження на 1,37 копійки.
- Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в п'ятницю різко подорожчав за зростанням безготівкового долара на міжбанку. Зранку його продавали по 26,15-26,16 гривень; на обід цінники піднялися до 26,22-26,25 гривень, а ввечері навіть великі оптовики продавали долар не дешевше 26,29-26,30 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1444 долара. Сьогодні євро продовжив падіння, яке почалося в середу після публікації даних про інфляцію в США, яка зросла до максимального за останні 30 років рівня, і встановив новий річний мінімум – 1,1431 долар. Ціна готівкового євро сьогодні встигла спочатку впасти, а потім вирости: вранці євро продавали по 29,98-30,00 гривень, до початку обідньої перерви він подешевшав до 29,89-29,90 гривень, а вже після обіду знову пішов у зріст надвечір піднявся понад 30,00 гривень.
Російський рубль сьогодні показав найгіршу динаміку за останні два тижні: з ранкових 71,40-71,60 він надвечір опустився до 73,20 рублів за долар. Станом на 19:00 карбованець торгується у вузькому діапазоні 73,10-73,20 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні подешевшав на 2 копійки - з 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.