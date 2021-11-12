Міноборони закупить нову партію Bayrаktar

Міністерство оборони наступного року закупить у Туреччини нову партію безпілотних літальних апаратів Bayrаktar для потреб Збройних сил України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayrаktar. Ми додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayrаktar, наголошую. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України", - цитує слова міністра оборони Олексія Резнікова, сказані ним під час візиту у районі проведення Операції об'єднаних сил, прес-служба Міноборони.

За словами голови відомства, БПЛА Bayrаktar будуть застосовуватися, " оскільки ми маємо захищати нашу незалежність, зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН ".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав, що Збройні сили перебувають у постійній готовності до застосування Bayrаktar у разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ.

Як повідомлялося, 26 жовтня Збройні сили України (ЗСУ) вперше застосували бойовий розвідувально-ударний безпілотний комплекс Bayrаktar, куплений у Туреччини, в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за наказом головнокомандувача генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

Згодом стало відомо, що в Україні планують налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayrаktar, яке може розпочатися вже найближчим часом.