Нідерланди знову вводять карантин

У Нідерландах запроваджується новий карантин. Причиною введення обмежувальних заходів стало зростання захворюваності на коронавірус. Нині рівень заражень наближається до рекордних показників минулої зими, повідомляє ИноTV.

Минулого четверга в Нідерландах було зафіксовано рекордний рівень заражень коронавірусом: 16 364 випадки на день. У країні запроваджується новий карантин: про це оголосив голландський уряд. За даними з низки джерел, карантин триватиме три тижні.

Як пише видання Bild, у рамках карантину всі непродуктові магазини закриватимуться після 19:00. Крім того, буде запроваджено обмеження контактів у будинках: громадянам не можна буде приймати не більше чотирьох гостей одночасно. Також активно вводиться переведення співробітників на дистанційну роботу. При цьому театри та кінотеатри, судячи з усього, залишаться відкритими. Спортивні заходи проходитимуть без глядачів. На даний момент кількість заражень у Нідерландах наближається до рекордних показників минулої зими. При цьому вже щеплено 85% дорослого населення. Як зазначає видання, найважча ситуація склалася в провінції Лімбург: саме місцеві лікарні забили на сполох і написали відкритий лист до МОЗ Нідерландів із закликом ввести обмежувальні заходи.