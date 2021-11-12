Рівненська АЕС підключила 3-й блок до енергосистеми

Рівненська атомна електростанція (АЕС) о 18.09 п'ятниці підключила третій блок до енергосистеми країни після завершення поточного ремонту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наразі ведеться навантаження енергоблоку до номінальної потужності відповідно до регламентних обмежень та балансового графіка НЕК "Укренерго".

Таким чином, станом на вечір п'ятниці в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків чотирьох активних АЕС України. На блоці №4 Запорізької АЕС триває 83 доба середнього планового ремонту, на блоці №2 ЗАЕС – 73 доба середнього планового ремонту.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області у Варашу. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР -1000) потужністю 1 млн. кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн. кВт з 2004 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох активних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.