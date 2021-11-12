Антивакцинатори увірвалися на станцію переливання крові у Миколаєві

Учора, 11 листопада, група противників вакцинації, яку очолює псевдо сімейний лікар Оксана Винник, влаштувала скандал у будівлі Миколаївської обласної станції переливання крові. Так звані «антикваксери» зривали з лікарів маски, на місце довелося викликати поліцію для їхнього упокорення, повідомляє НикВести.

Про це сьогодні, 12 листопада, під час брифінгу розповів заступник голови Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров.

"Вчора стався інцидент на станції переливання крові. Так звана «сімейна лікарка» (Оксана Винник, — прим.), яка так завзято несла нісенітницю на мітингу антивакцинаторів, учора влаштувала дуже великий конфлікт на станції переливання крові. Вони зривали там маски з деяких лікарів "Була викликана поліція, їх (противників вакцинації, - прим.) там привели всіх до тями. Це вже неподобство, яке буде припинятися правоохоронними органами, згідно з усіма вимогами чинного законодавства", - розповів Юрій Гранатуров.

Він також додав, що Оксана Винник, яка на мітингу антивакцинаторів у Миколаєві представилася сімейним лікарем із 8-річним стажем роботи, не значиться в жодному реєстрі та лікарем не є.

"Вона не є ніяким сімейним лікарем і в жодному реєстрі не значиться. Не довіряйте шарлатанам, не довіряйте всяким там балаболам, які з різних мотивацій ходять на площі і розповідають якусь алхімію, яка не має жодного відношення до реального життя", - наголосив Юрій Гранатуров.

8 листопада у Миколаєві пройшов мітинг противників вакцинації, одним із ініціаторів якого виступив Альберт Панченко, помічник депутата міськради від «Слуги народу» Наталії Горбенко.

На цьому мітингу згадана Оксана Винник заявила, що коронавірус — це міф, і його не існує.

Тоді вона «хвалилася», що за всі 8 років роботи лікарем жодного разу не вдягала маску.

"За всі вісім років я жодного разу не одягала намордник (маску, - прим.). У мене були такі викладачі, які ніколи не одягали намордники. Особливо інфекціоністи", - заявила Оксана Винник.

Крім того, Оксана Винник загрожувала сімейним лікарям, які працюють у поліклініках Миколаєва. Колега заявила, що ті можуть поплатитися за те, що визнають існування коронавірусу і за те, що лікують від нього людей.