У Росії незадоволені законом про перехідний період

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що якщо Україна прийме закон про перехідний період, то Москва вважатиме, що Київ вийшов з мінських угод. Він також відзначив високі темпи підготовки схвалення законопроєкту Верховною радою, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду, який був внесений Урядом України, - сказав Лавров. - Якщо цей закон буде прийнятий, Київ тим самим проголосить вихід з мінського комплексу заходів".

Лавров зазначив, що у Верховній Раді процес схвалення законопроєкту йде повним ходом. При цьому він нагадав обіцянку Франції та Німеччини щодо цього документа. За його словами, Париж і Берлін запевняли Москву, що зроблять все для того, щоб цей закон не був прийнятий.

"Але ніяких дій з того часу прийнято не було" , - додав російський міністр.

Раніше Венеціанська комісія запропонувала змінити запропонований Кабміном закон про перехідний період, а також залучити до його напрацювання жителів окупованих територій.