Білорусь повернула на батьківщину близько 2 тис. мігрантів

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ робив все можливе, щоб скоротити потік мігрантів, повернув на батьківщину близько 2 тис. іноземців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Буквально місяць тому ми позбавили права запрошення мігрантів з інших країн 30 туристичних фірм. Затримали на кордоні близько 700 порушників. Близько 2 тис. громадян, які прибули до Білорусі з інших країн і не мають оформлених документів, відправили назад. А відправлення кожного громадянина пов'язано також із фінансовими витратами", - сказав Макей.

За словами Макея, Мінськ неодноразово пропонував ЄС сісти за стіл переговорів для обговорення міграційної теми.

"Ми багато разів, починаючи з квітня цього року, пропонували ЄС сісти за стіл переговорів та почати обговорювати питання міграції. Жодної відповіді на наші пропозиції ми не отримали", - розповів міністр.

За його словами, " саме Євросоюз став ініціатором розриву низки положень угоди про реадмісію, яка дозволяла нам взаємодіяти з питань міграції ".

"Вони припинили фінансування проектів, пов'язаних із будівництвом притулків для мігрантів на території Білорусі, низки проектів щодо зміцнення прикордонної інфраструктури", - додав Макей.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада, коли з білоруського боку до кордону підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають проникнути до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні. У Європі називають незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" "білоруського режиму".