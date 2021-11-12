Kyiv Post скоро відновить роботу: чи збережеться штат журналістів

Власник Kyiv Post Аднан Ківан розповів, що видання невдовзі відновить свою роботу після скандального закриття. За його словами, журналісти не були звільнені з видання та можуть повернутися до роботи, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Kyiv Post найближчими днями відновить свою роботу. Kyiv Post найближчим часом відкриється, буде більшим та кращим. Буде більше справедливості, не буде нічого поганого, але буде жорстко та правильно" , - повідомив Ківан.

Він зазначив, що не знає, чи залишиться журналістський колектив видання таким, яким був до закриття.

"Журналісти не звільнені. Я запропонував нового менеджера. Вони спочатку сказали так, потім сказали ні. Хто хоче, нехай продовжує роботу, хто не хоче - його право. Як в будь-якому виданні в усьому світі. Журналісти не звільнені, у них є право лишитися" , - пояснив власник KyivPost.

Що каже колишня редакція Kyiv Post

Водночас представник редакції Kyiv Post Олексій Сорокін розповів, що про закриття видання колектив не попереджали і повідомили вже постфактум, коли журналісти прийшли зранку на роботу.

"У понеділок ми прийшли на роботу, і нам сказали, що всі співробітники звільнені, а робота видання призупинена. Враховуючи, що ми ще тиждень тому планували розширення, ми пов'язуємо зупинку проекту та звільнення співробітників, як спробу "вбити" незалежний Kyiv Post" , - сказав він.

Крім того, за словами Сорокіна, колективу дійсно запропонували повернутися в Kyiv Post, але після того, як на закриття видання негативно відреагували політики та дипломати.