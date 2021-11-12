Росія пообіцяла асиметричну відповідь Заходу

Росія пообіцяла асиметрично відповісти на "недружні дії Заходу щодо стратегічної стабільності", про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров за підсумками засідання російсько-французької Ради співробітництва з питань безпеки, повідомляє Лента.Ру.

Міністр закордонних справ РФ зазначив, що на зустрічі докладно обговорювалася стратегічна безпека, у тому числі ті виклики, які виникли після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності та з Договору з відкритого неба.

"Ми підтвердили намір і надалі виявляти стриманий підхід, не створювати штучних проблем, але, звичайно ж, реагуватимемо на недружні кроки, які робить Захід. Діятимемо дзеркально, а якщо буде потрібно, то асиметрично" , - підкреслив Лавров.

Зустріч відбулася 12 листопада у Парижі. У ній взяли участь міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу, французьку сторону представляли міністр Європи та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан та міністр збройних сил Флоранс Парлі.