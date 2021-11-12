Росія пообіцяла асиметричну відповідь Заходу

Росія пообіцяла асиметричну відповідь Заходу

Росія пообіцяла асиметрично відповісти на "недружні дії Заходу щодо стратегічної стабільності", про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров за підсумками засідання російсько-французької Ради співробітництва з питань безпеки, повідомляє Лента.Ру.

Міністр закордонних справ РФ зазначив, що на зустрічі докладно обговорювалася стратегічна безпека, у тому числі ті виклики, які виникли після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності та з Договору з відкритого неба.

"Ми підтвердили намір і надалі виявляти стриманий підхід, не створювати штучних проблем, але, звичайно ж, реагуватимемо на недружні кроки, які робить Захід. Діятимемо дзеркально, а якщо буде потрібно, то асиметрично" , - підкреслив Лавров.

Зустріч відбулася 12 листопада у Парижі. У ній взяли участь міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу, французьку сторону представляли міністр Європи та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан та міністр збройних сил Флоранс Парлі.

Новини

analytics