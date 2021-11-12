Литва відправила до в'язниці двох російських шпигунів

У Литві Клайпедський окружний суд засудив двох громадян країни до тюремного ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Їм дали від 1,5 до 4 років, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За даними видання, до 4 років в'язниці суд засудив главу Балтійської молодіжної асоціації "Ювенюс" і організатора "Безсмертного полку" в Клайпеді Олексія Грейчуса. Його, як зазначається у вироку, завербувала Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії. Протягом чотирьох років він проводив заходи на гроші російської розвідки і збирав дані про запрошених гостей.

Грейчус своєї провини не визнав і збирається оскаржити вирок.

У цій же справі 1,5 року отримав ще один громадянин Литви - Міндаугас Тунікайтіс. Він свою провину визнав.

Як зазначає видання, йдеться про кримінальну справу про шпигунство на користь Росії, передану до суду Клайпеди на початку поточного року. При цьому засуджені не пов'язані один з одним. Однак їхні справи об'єднали в одне провадження через те, що їх завербував і курирував один і той же співробітник ФСБ. Росіянина затримати не вдалося.