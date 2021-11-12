У Зеленського вирішили замінити Подоляка на Сергія Лещенка
Помічник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уже не відповідає за інформаційну політику президентської канцелярії, цю функцію тепер виконуватиме член Наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко, повідомляє Прямий.
Про це в ефірі телеканалу розповів народний депутат VIII скликання Борислав Береза.
“Справді, прикра історія. Але після того, як було оприлюднено рейтинги президента та “Слуги народу” в Офісі президента сказали до побачення пану Подоляку. Він ще залишається помічником чи радником пана Єрмака, але вже не керує інформаційною політикою…” – розповів він.
“Але ви ще шкодуватимете про нього, вам його не вистачатиме, ви вважатимете, що це був зразок виваженості та коректності. Бо замість пана Подоляка буде Сергій Лещенко. І це не жарт.
Він більш ніж пропагандист. Він зараз генерує смисли, думки. Понад те, він готує вже депутатів “слуги” до ефірів. Він виписує стратегію. Це справді не жарт”, – заявив Береза.
За його словами, цю інформацію він отримав від одного із народних депутатів від "Слуги народу".