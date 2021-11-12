Куратором катів донецької "Ізоляції" є ФСБ — Грозєв

Журналісти-розслідувачі встановили імена кураторів катів із в'язниці окупантів у Донецьку "Ізоляція", якими є співробітники Федеральної служби безпеки Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Це реально структура, підконтрольна російській ФСБ. Усі, які там були, куратори з ФСБ намагалися себе захистити, свою особистість дуже складними вигаданими особами та прізвиськами. Але ми змогли все ж таки за рік знайти справжніх кураторів, їх справжні особи. І зараз закінчуємо розслідування" , – розповів він.

Грозєв також підтвердив, що затриманий нещодавно у Києві кат "Ізоляції" Денис Куликовський останні два роки провів в Україні.