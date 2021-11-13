Мінськ готовий ділитися з ЄС інформацією щодо ситуації на кордоні
Мінськ готовий надавати Євросоюзу інформацію щодо ситуації з мігрантами, заявив очільник МЗС Білорусі Володимир Макей, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, останнім часом з боку Єврокомісії через білоруське постпредство у Брюсселі пролунали певні запити.
"Ми надали інформацію, тут ми перебуваємо в тісному контакті. Певні контакти є, тривають. Ми готові надати будь-яку інформацію, пов'язану зі ситуацією на кордоні між Білоруссю та ЄС", - повідомив Макей.
Глава білоруського МЗС також заявив, що Варшава використовує міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, щоб відвернути увагу від проблем у відносинах із ЄС.
"Ми бачимо, які метаморфози відбуваються у відносинах між Брюсселем та Варшавою. І розуміємо, що стоїть за цим... Відвернути увагу від суперечки з Брюсселем щодо дотримання прав людини, свободи ЗМІ, діяльності законодавчої влади тощо. Зрозуміло, що Польща у цій ситуації вирішила зіграти на цій міграційній кризі", - заявив він.
Крім того, на думку Макея, за допомогою міграційної кризи Польща намагається "відвернути увагу від своїх внутрішніх проблем".
"Бачимо, що вплив опозиції після повернення Дональда Туска до Польщі зростає", - пояснив він.
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з білоруської сторони підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найбільш складним моментом з початку кризи на кордоні.
У Європі називають незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" "білоруського режиму".