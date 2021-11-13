Мінськ готовий ділитися з ЄС інформацією щодо ситуації на кордоні

Мінськ готовий надавати Євросоюзу інформацію щодо ситуації з мігрантами, заявив очільник МЗС Білорусі Володимир Макей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, останнім часом з боку Єврокомісії через білоруське постпредство у Брюсселі пролунали певні запити.

"Ми надали інформацію, тут ми перебуваємо в тісному контакті. Певні контакти є, тривають. Ми готові надати будь-яку інформацію, пов'язану зі ситуацією на кордоні між Білоруссю та ЄС" , - повідомив Макей.

Глава білоруського МЗС також заявив, що Варшава використовує міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, щоб відвернути увагу від проблем у відносинах із ЄС.

"Ми бачимо, які метаморфози відбуваються у відносинах між Брюсселем та Варшавою. І розуміємо, що стоїть за цим... Відвернути увагу від суперечки з Брюсселем щодо дотримання прав людини, свободи ЗМІ, діяльності законодавчої влади тощо. Зрозуміло, що Польща у цій ситуації вирішила зіграти на цій міграційній кризі" , - заявив він.

Крім того, на думку Макея, за допомогою міграційної кризи Польща намагається "відвернути увагу від своїх внутрішніх проблем".

"Бачимо, що вплив опозиції після повернення Дональда Туска до Польщі зростає" , - пояснив він.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з білоруської сторони підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найбільш складним моментом з початку кризи на кордоні.

У Європі називають незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" "білоруського режиму".