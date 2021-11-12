Бізнесмен, якого Безос відправляв до космосу, загинув в авіакатастрофі

Глен де Вріз, бізнесмен, який у жовтні літав у космос на кораблі New Shepard компанії мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin, розбився в авіакатастрофі, повідомляє Лента.Ру.

Літак зазнав аварії в окрузі Сассекс, штат Нью-Джерсі, США. Зазначається, що 49-річний де Вріз, віце-президент компанії Dassault Systèmes, був пілотом-аматором. Загинув також другий пасажир літака, 54-річний Томас Фішер. Американське Федеральне управління цивільної авіації розслідує подію.

"Ми були спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Вріза. Він приніс стільки життя і енергії всій команді. Його пристрасть до авіації, його благодійна діяльність і його відданість своїй справі ще довго викликатимуть повагу та захоплення" , - йдеться у заяві компанії Blue Origin у Twitter.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

Представник Dassault Systèmes висловив співчуття сім'ї загиблого. Він наголосив, що його невтомна енергія, співчуття та новаторський дух залишили свій відбиток на всіх, хто його знав.

Другий пілотований політ корпорації Джеффа Безоса з туристами на борту відбувся 13 жовтня і тривав близько 11 хвилин. Разом із Гленом де Врізом на борт піднялися 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Кірка в оригінальному телесеріалі «Зоряний шлях», віце-президент Blue Origin Одрі Пауерс та екс-інженер НАСА Кріс Бошуїзен. Корабель New Shepard справлявся із Землі.