Байдена закликали негайно відповісти на ескалацію з боку РФ

Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з ЄС, зосередження російських військ біля України, агресивне просування газопроводу в обхід України – це все ознаки суттєвої ескалації з боку президента РФ Володимира Путіна, на які уряд США та адміністрація президента мають відреагувати адекватно, повідомляє Укрінформ.

Із такою заявою виступив співголова Українського кокусу в верхній палаті Конгресу США сенатор Роб Портман.

"Розвиток ситуації вздовж білорусько-польського кордону, а також подальше нарощування російських військ біля кордону з Україною є серйозною ескалацією з боку Путіна" , — наголосив впливовий американський законодавець.

Він підкреслив, що адміністрація Байдена "має стримувати Росію від військових дій проти України та європейських союзників, включно з негайним введенням санкцій щодо Nord Stream 2".

Як відомо, сенатор Портман разом із п’ятьма колегами-республіканцями ініціював поправку до сенатської версії оборонного бюджету США NDAA-2022 щодо обов’язкового запровадження санкцій, у тому числі проти компанії-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторює аналогічну норму, запроваджену Палатою представників у цьому законопроєкті.

Відповідно до вимог законодавців, президент США повинен упродовж 15 днів від набуття чинності закону NDAA-2022 запровадити санкції проти всіх організацій, які займаються плануванням, будівництвом або експлуатацією Nord Stream 2.

*Кокус (англ. Caucus) - збори прихильників або членів політичної партії або політичного руху.