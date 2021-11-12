Арахамія: Депутати почали виходити із обʼєднання Разумкова

Минулого пленарного тижня у Верховній Раді заявили про створення нового міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", до якого увійшов екс-спікер парламенту Дмитро Разумков, а також депутати від "Слуги народу" та "Батьківщини". Всього 25 народних обранців. Однак, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що скоро членів нового МФО стане менше, повідомляє Сьогодні.

"Наскільки мені вже відомо, почали депутати виходити із цього міжфракційного обʼєднання. Це звичайний процес" , – заявив голова "слуг" у парламенті.

За словами Арахамії, створення МФО "Розумна політика" – це "привід для піару" екс-спікера Дмитра Разумкова. Політик нагадав, що у Верховній Раді більше 110 таких об'єднань депутатів, а сам він є членом шести МФО одночасно.