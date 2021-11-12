НАТО засудило гібридну атаку Білорусі на кордонах ЄС

Північноатлантичний Альянс засудив гібридну атаку з боку Білорусі проти Польщі, Литви та Латвії, та дії білоруського режиму, який використовує мігрантів як інструмент для досягнення політичних цілей, повідомляє Укрiнформ.

«Північноатлантична Рада рішуче засуджує триваючу інструменталізацію незаконної міграції, штучно створеної Білоруссю в рамках її гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії з метою досягнення політичних цілей» , - йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, що оприлюднена сьогодні на сайті НАТО.

Як наголошується в заяві, ці жорстокі дії піддають ризику життя й без того вразливих людей. НАТО висловило солідарність з Польщею, Литвою і Латвією, а також з іншими країнами, що уражені цією ситуацією. Союзники по НАТО підтримали заходи на основі фундаментальних цінностей та чинного міжнародного права, що здійснюються країнами-членами індивідуально й колективно у відповідь на цю ситуацію, що потребує тісної координації з ключовими міжнародними партнерами.