Міграційна криза є частиною гібридної війни Путіна - Монастирський

Міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі, яка є частиною гібридної війни, спровокував президент Росії Володимир Путін, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Він зазначив, що на кордоні Польщі та Білорусі перебувають не біженці.

"Біженці — це тікають від небезпеки. Зараз, в тих країнах, звідки ці люди, немає загроз. У 2015 році в Сирії та Іраку йшли бойові дії, люди рятували своє життя. Зараз ми спостерігаємо загострення ситуації і штучно спровоковану кризу. Автор якої — Путін. Це частина гібридної війни і агресії" , — заявив він

Монастирський підкреслив, що мета цієї кризи — не Польща, а весь Європейський союз. Міністр додав, що сьогодні провів телефонну розмову з польським міністром внутрішніх справ.

Маріуш Камінський підтвердив, що польське суспільство було неоднозначне в оцінці мігрантів — одні категорично проти, Інші просили пропустити цих людей на територію Польщі. Однак глава правоохоронного відомства України закликав українців дотримуватися однієї позиції в цій ситуації.

"Я закликаю всіх громадян бути єдиними — не може в цій ситуації бути різних точок зору. Це війна! Тисячі людей прямують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон — це символічний кордон Європи. Наше завдання його захищати" , — підкреслив він.

Денис Монастирський також сказав, що нещодавно інспектував потенційно небезпечну ділянку українсько-білоруського кордону.