Єрмак обговорив з віцепрем’єром Канади міграційну кризу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд, повідомляє Укрінформ.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента. Єрмак поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході України.

«Вдячні за консолідовану підтримку світової спільноти та Канади. Ми це відчуваємо» , – зазначив керівник Офісу Президента.

Він наголосив на важливості сприяння з боку Канади в реалізації євроатлантичних прагнень України, а також висловив подяку за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави.

Сторони також торкнулися питання складної ситуації, що виникла внаслідок міграційної кризи на європейсько-білоруському кордоні.

Так, Фріланд привітала зусилля Глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію.

Керівник Офісу Президента і віцепрем'єр-міністр Канади окремо обговорили шляхи подальшого розвитку взаємодії в межах Кримської платформи.

Єрмак також поінформував Фріланд про результати здійсненого напередодні візиту до Сполучених Штатів.