Експомічника Трампа звинуватили у неповазі до Конгресу

Велике журі присяжних у п'ятницю висунули звинувачення щодо політичного консультанта Стівена Беннона, який раніше був помічником 45-го американського президента республіканця Дональда Трампа, повідомляє ТАСС.

Беннона звинуватили у неповазі до Конгресу США через відмову виступити на слуханнях у спеціальному комітеті Палати представників Конгресу, який проводить розслідування обставин штурму Капітолію 6 січня.

"Велике журі присяжних сьогодні висунуло звинувачення проти Стівена Беннона у неповазі до Конгресу за двома пунктами у зв'язку з його відмовою виконати вимогу порядку денного, спрямованого спеціальним комітетом Палати представників, який розслідує вторгнення до Капітолію США 6 січня" , - йдеться у документі Міністерства.

У ньому уточнюється, що один із пунктів звинувачення полягає в неповазі до Конгресу у зв'язку з тим, що Беннон сам не з'явився на слухання, а другий - через те, що він не передав документи, що вимагалися від нього. Зазначається, що кожному з пунктів звинувачень Беннону може загрожувати від 30 днів до року в'язниці, а також штраф у розмірі від $100 до $1 000.

У жовтні нижня палата американського законодавчого органу, яку контролює демократи, прийняла резолюцію про притягнення Беннона до відповідальності за неповагу до Конгресу після того, як він відмовився виконати вимогу з'явитися на слухання. Відмова виконати вимогу законодавців з'явитися на слухання на порядку вважається у США проявом неповаги до Конгресу і може переслідуватися в суді як кримінальний злочин. Однак рішення про те, чи порушувати проти експомічника Трампа справу, могло ухвалити лише міністерство юстиції.