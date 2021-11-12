США обговорюють скупчення військ РФ з Москвою, Києвом та ЄС - Псакі

Зосередження російських військ біля кордону України є темою активних консультацій, які адміністрація Байдена проводить з Москвою, Києвом, а також з європейськими партнерами, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила в п'ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

«Ми маємо спільні занепокоєння щодо повідомлень про збільшення військової присутності (РФ - ред.) на кордоні» , - зауважила речниця адміністрації США, коментуючи останній розвиток подій.

Вона підкреслила, що по цьому питанню США «дуже активно спілкуються не тільки з росіянами й українською стороною, але також і з європейськими партнерами».