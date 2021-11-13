Мінськ готовий піти на крайні заходи у разі нових санкцій - МЗС Білорусі

Мінськ готовий зробити "найжорсткіші і крайні заходи" в разі нових санкцій ЄС, заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Його слова наводить пресслужба МЗС Білорусі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У разі прийняття подальших рішень з боку Європейського союзу та інших західних партнерів про введення додаткових санкцій проти Білорусі, Білорусь буде змушена реагувати найжорсткішим чином. Яким? В уряді ці заходи і обговорювалися, і обговорюються. Але сама ситуація змусить нас чинити таким чином" - сказав Макей.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалося можливість перекрити постачання газу до Європи, Макей заявив, що Мінськ буде готовий "піти на будь-які найжорсткіші та крайні заходи".