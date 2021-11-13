"Нам невідомі наміри РФ" – Блінкен про ситуацію на кордоні України
Сполучені Штати і Євросоюз висловили занепокоєння незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною, повідомляє Українська правда.
"Нас дуже непокоять певні незвичні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю, відповідаючи на питання преси щодо повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу кордону з Україною.
"Ми не знаємо, якими є наміри Росії", – додав він, але нагадав, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".
Він повторив, що з боку Росії буде "серйозною помилкою намагатись повторити скоєне в 2014 році".