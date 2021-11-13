Прокуратура обжалует меру пресечения сбившему подростков в Харькове

Прокуратура категорически не согласна с мерой пресечения, определенной водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе, и намерена подать на нее апелляцию, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мы категорически не согласны с таким решением и будем обжаловать его в апелляционной инстанции в связи с несоразмерностью назначенного залога с совершенным уголовным правонарушением. Прокурор просил если и определять залог, то чтобы это была сумма в 10 млн.грн, поскольку человек находился в состоянии наркотического опьянения за рулем дорогого автомобиля. Кроме того, на момент совершения ДТП подозреваемый был на испытательном сроке за кражу" , - сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Ранее в пятницу вечером Киевский райсуд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс. грн.