Мігранти: на кордоні України з Польщею запрацює координаційна група

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що через загострення ситуації з мігрантами, які намагаються прорватися з Білорусі в Польщу, на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні на польсько-білоруському кордоні відбулося загострення ситуації: мігранти знову намагалися прорватися на територію ЄС. У такі критичні моменти важливо проявляти солідарність та підтримку дружній державі. Сьогодні провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Польщі Маріушем Камінським та запевнив, що Україна підтримує Польщу у цей непростий час. Ми щиро сподіваємось, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи. Уже завтра на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців" , - написав Монастирський у facebook.

"Ми дуже оперативно будемо розглядати будь-який запит польської сторони в наданні допомоги в цій ситуації" , - додав він.

Міністр уточнив, що основними завданнями координаційної групи буде обмін оперативними і розвідувальними даними між Україною та Польщею, а також ознайомлення з тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують.