У Харкові зловили міжнародного терориста

У Харкові правоохоронці затримали громадянина Таджикистану, який перебуває у міжнародному розшуку за тероризм. Він шукав бойовиків для відправлення та участі у бойових діях у Сирії та Іраку, повідомляє Корреспондент.

Про це у п'ятницю, 12 листопада, інформував Департамент карного розшуку Нацполіції. Зазначається, що 29-річного громадянина Таджикистану затримали 11 листопада силами спецназу.

За попередньою інформацією, у 2013 році чоловік приєднався до двох терористичних організацій. Через кілька років він зібрав ще кількох однодумців, і разом із ними почав відправляти найманців для участі у збройних конфліктах у Сирії та Іраку. Проте діяльність групи була припинена.

Затриманого доставлено до одного з районних управлінь поліції Харкова. Вирішується питання про його екстрадицію до Таджикистану, де йому загрожує до 12 років позбавлення волі.