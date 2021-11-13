Маас зустрінеться з Кулебою в Брюсселі

В.о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас планує зустрітися наступного понеділка в Брюсселі з українським колегою Дмитром Кулебою та французьким візаві Жан-Івом ле Дріаном.﻿ Про це поінформувала на брифінгу в п’ятницю речниця німецького МЗС Андреа Зассе, повідомляє Укрiнформ.

Зустріч, за словами речниці, відбудеться у рамках програми Східного партнерства. Зассе не підтвердила, але й не спростувала те, що одною з тем може стати ситуація з мігрантами, які намагаються потрапити в ЄС через Білорусь. Дипломат також не відповіла на запитання, чи обговорюється взагалі у політичних колах така можливість.