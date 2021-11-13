ЦВК оголосила попередження ряду кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення термінів подання остаточних фінансових звітів 13 кандидатам у народні депутати на проміжних виборах в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня, повідомляє Укрiнформ.

Відповідне рішення﻿ ухвалено на засіданні ЦВК у п’ятницю.

“Центральна виборча комісія проаналізувала відомості від ОВК № 184 та № 197 і встановила, що розпорядники поточних рахунків виборчих фондів деяких кандидатів порушили терміни подання до окружних виборчих комісій остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів” , - ідеться в повідомленні.

На підставі виявлених порушень ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у народні депутати України в ОВО № 184 та № 197 на проміжних виборах 31 жовтня за порушення термінів подання остаточних фінансових звітів.

Попередження оголошено, зокрема: кандидатам в ОВО № 184 – Баркаренку О.Г., Лагуті Г.В., Лазаревій Т.В., Помазану А.С., Пономарьову О.Є., та кандидатам, в ОВО № 197 – Голубу В.В. (1992 р.н.), Голубу В.В., Звягінцевій Т.П., Козачук О.О., Кур’яту П.П., Кухарчуку Д.В., Панкевичу Б.Р., Подчапку А.О.