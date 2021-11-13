Під час навчань у Білорусі загинули російськи десантники

У Гродненській області Білорусі під час десантування в рамках російсько-білоруських навчань у п’ятницю загинули двоє російських десантників.﻿ Про це інформувала білоруська організація BYPOL, повідомляє Укрiнформ.

«За інформацією BYPOL, сьогодні, під час десантування російських ВДВ на полігоні «Гозький» у Гродненському районі, сталося зіткнення двох парашутистів і погашення куполу одного з парашутів. Внаслідок інциденту загинуло двоє військовослужбовців збройних сил РФ - офіцер та солдат строкової служби» ,- повідомляє BYPOL.

Згодом РФ офіційно підтвердила цю інформацію.

Як повідомляло у п’ятницю Міноборони РФ, 12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників мав виконати практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусі. У спільних тактичних навчаннях було заплановано участь підрозділів білоруських ЗС, а також літаків Іл-76 ВКС Росії.

Міноборони РФ стверджувало, що після десантування і відпрацювання спільних завдань російські десантники повернуться в пункт постійної дислокації на території РФ.