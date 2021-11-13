У Бразилії дозволили звільняти нещеплених від COVID-19 працівників

Федеральний верховний суд Бразилії (STF, виконує функції конституційного суду) дозволив роботодавцям вимагати від своїх співробітників надати свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної інфекції нового типу, повідомляє ТАСС.

"Суддя Луїс Роберту Баррозу частково призупинив дію наказу Міністерства праці та пенсійного забезпечення, що забороняв компаніям вимагати підтвердження про проходження вакцинації при найманні або продовження трудових відносин з працівником. Таким чином, роботодавцям дозволяється вимагати від своїх співробітників підтверджувальний документ" , - йдеться в публікації на сайті суду.

На думку судді, присутність на роботі нещеплених співробітників "може становити загрозу здоров'ю решти працівників", а також пов'язана з санітарними ризиками, зокрема для клієнтів та контрагентів. В цьому випадку, вважає він, паралелі з дискримінацією за статевою, расовою та іншими ознаками є неправомірними. Виняток припустимий тільки для тих, хто має медвідвід від вакцинації, вважає Баррозу. У разі він вважає допустимим обмежитися періодичним тестуванням на наявність інфекції. Водночас вважає суддя, розірвання трудового договору має використовуватись лише у крайніх випадках.

Баррозу виніс таке рішення у зв'язку з відповідним клопотанням лівоцентристської партії "зелених", до якої приєдналися Партія трудящих (PT) та Бразильська соціалістична партія (PSB). Раніше пленум STF у своїх рішеннях вказував на законність вимоги щодо обов'язкової вакцинації, не допускаючи при цьому ідеї примусової імунізації.