У Барселоні на очах у натовпу вкрали Bitcoin-банкомат

В Іспанії банда зловмисників зухвало пограбувала відділення криптовалютної компанії, вкравши Bitcoin-банкомат. Цікавим нюансом стало те, що викрадений криптомат було встановлено в одному з елітних районів Барселони, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє каталонський портал Cronica Global, злочин стався на очах у багатьох очевидців близько 3 години ночі 12 листопада. У поліції Каталонії вже підтвердили факт того, що сталося, проте відмовилися надати будь-які подробиці через продовження розслідування.

Грабіжники викрали криптомат, встановлений у відділенні міжнародної компанії Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), розташованого в найбагатшому районі міста – Саррія-Сант-Жервасі. Ця організація надає послуги з купівлі та обміну цифрової валюти.

В компанії на звернення ЗМІ поки що не реагували. Тому навіть приблизна сума збитків залишилася невідомою.

Судячи з відео, знятого з місця подій, злочин було ретельно сплановано цілою групою злочинців. За підрахунками журналістів, у нападі брали участь не менше восьми людей, які діяли на двох автомобілях.

Спершу один позашляховик врізався у закриті віконниці вітрини GBTC. Після цього шестеро зловмисників у капюшонах увірвалися всередину, винесли машину для купівлі криптовалюти, поклали її в інший автомобіль і зникли, бризнувши в глядачів з вогнегасника.

#Barcelona : Un grupo de encapuchados roba un cajero de bitcoins en Sarrià - Sant Gervasi empotrando su coche https://t.co/muvKiSnC2y pic.twitter.com/971fkSJvWa — CPU Comunidad y Policías Unidos (@CPU_Police) November 12, 2021

#Barcelona : Uno de los asaltantes roció a los testigos con un extintor per evitar que gravaran el robo del cajero de #bitcoins. pic.twitter.com/Qr2TvMZVu7 — CPU Comunidad y Policías Unidos (@CPU_Police) November 12, 2021

Подібний напад став уже другим за останній час. Декілька тижнів тому група людей спробувала пограбувати касира GBTC, внаслідок чого той отримав незначні травми.

За даними онлайн-сервісу Coin ATM Radar, в Іспанії знаходяться 158 біткоїн-банкоматів. Це найвищий показник у всій Європі.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії може з'явитися своя національна криптовалюта. Відповідна пропозиція надійшла від Іспанської соціалістичної партії після того, як Європейський центральний банк оголосив про намір створити цифрове євро.