Використання мігрантів у Білорусі рівносильне торгівлі людьми - заява ЄС та України

Використання міграції в політичних цілях з боку Білорусі рівносильне контрабанді людей або торгівлі людьми, ідеться в заяві Європейського союзу та країн-членів ЄС, до якої також долучилася Україна.﻿ Заяву було оприлюднено на засіданні Генасамблеї ООН у п’ятницю у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

«Білорусь… у цей час широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми. Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, аби відвернути увагу від порушень прав людини та жорстоких репресій у країні» , - зазначають її автори.

Автори документа рішуче засуджують «це нелюдське і неприпустиме поводження» і відкидають «будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей».

Підписанти заяви закликали «білоруський режим» негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.