Режисер "Володаря кілець" став мільярдером

За інформацією Forbes, Режисер Пітер Джексон, всесвітньо відомий як творець кінотрилогії «Володар кілець», став мільярдером. Йому вдалося здійснити угоду вартістю понад півтора мільярда доларів, повідомляє Лента.Ру.

Джексон продав студію спецефектів Weta Digital розробнику відеоігор Unity Software. Вартість угоди оцінюється у 1,6 мільярда доларів.

"Згідно з консервативною оцінкою Forbes, угода офіційно робить Джексона мільярдером" , - підкреслює видання.

Зазначається, що Джексону та його подрузі Френ Волш належать 60 відсотків акцій Weta Digital. Згідно з умовами угоди, Unity Software передасть акціонерам Weta Digital один мільярд доларів готівкою, а решту — у вигляді своїх акцій. У результаті Джексон отримає близько 600 мільйонів доларів готівкою та паперу Unity Software на 375 мільйонів доларів.