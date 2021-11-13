У Миколаєві викрили чиновницю-хабарницю Держгеокадастру

Правоохоронці затримали на хабарі начальницю одного із відділів Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними прес-служби Офісу генпрокурора , начальниця відділу вимагала від жінки 100 тис. грн за вирішення земельних питань, пов'язаних із поділом на паї ділянки сільськогосподарського призначення, присвоєння кадастрових номерів та внесення відомостей до державного реєстру.

Правоохоронці затримали посадовця у порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч.3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу та усунення з посади.