Естонія буде городитися колючим дротом від Росії

Естонські військові мають намір побудувати на кордоні з Росією паркан із колючого дроту. Його протяжність становитиме 130 км. Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє Новое время.

Естонія не має спільного кордону з Білоруссю, проте побоюється, що нелегальні мігранти, які перебувають у Білорусі, можуть проникнути до країни через територію Росії.

"Сили оборони також готові при необхідності силами інженерного батальйону встановити огорожу з колючого дроту [на кордоні з Росією]" , - сказав він, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, Мінськ продовжує навмисну ескалацію гібридної атаки на кордоні з Польщею та Литвою, тому Таллінну необхідно вжити заходів для захисту свого державного кордону.